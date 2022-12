Láska tejto promi dvojice je už minulosťou: Je oficiálne KONIEC!

LOS ANGELES - Táto láska nemala dlhé trvanie! Hoci to pôsobilo tak, že Emily Ratajkowski a Pete Davidson sú do seba bezhlavo zamilovaní, ich románik je už oficiálne minulosťou.

Emily Ratajkowski sa zaradila medzi bývalé frajerky záletného komika menom Pete Davidson. Ten v minulosti randil s Arianou Grande, Kaiou Gerber, Kate Beckinsale, Margaret Qualley, či Kim Kardashian. Každá z týchto slávnych žien ním bola priam očarená. A veru, aj spomínaná Emily bola na rande s ním vysmiata od ucha k uchu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: profimedia.sk

Zdalo sa, že po rozchode s neverným manželom našla Ratajkowski v Davidsonovi svojho ďalšieho partnera. Ako však Page Six najnovšie informuje, ich vzťah je už minulosťou. „Prerástlo to medzi nimi skôr do roviny priateľstva. Obom to viac vyhovuje práve takto,” uviedol zdroj z ich okolia.

V hľadaní lásky sa obaja zúčastnení posunuli už ďalej. Peteho viackrát nafotili paparazzi s herečkou Chase Sui Wonders. Emily nedávno priznala, že je na zoznamke a načapali ju v spoločnosti herca menom Jack Greer.