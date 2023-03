Nový románik večne NAHEJ modelky: Ulovila ďalšieho SLÁVNEHO MUŽA... Prezradili ich HORÚCE BOZKY!

Galéria fotiek (1) Emily Ratajkowski vraj ulovila ďalšieho slávneho muža.

Zdroj: Profimedia

TOKIO - Emily Ratajkowski (31) má sexepílu na rozdávanie. A do úzkych ním dostáva mužov po celom svete... Aj tých slávnych. Veď nie je to tak dávno, čo sa jej meno spájalo s Bradom Pittom (58) či s komikmi Petem Davidsonom (29) alebo Ericom Andrém (39). No a najnovšie vraj ulovila ďalšieho slávneho muža. Dvojicu prezradili horúce bozky priamo na ulici!