Obrovská radosť známej herečky (33): Po 4 umelých oplodneniach sa dočkala… Porodila DVOJIČKY!

Galéria fotiek (2) Herečka Jessica Brown Findlay sa stala dvojnásobnou mamou.

Zdroj: Netflix

LONDÝN - Byť mamou, bohužiaľ, nie je dopriaté každej žene. Dlho sa o to snažila aj známa anglická herečka Jessica Brown Findlay (33). A keď to nešlo prirodzenou cestou, zvolila cestu umelého oplodnenia. Po 3 neúspešných pokusoch sa to pred 10 mesiacmi konečne podarilo a... Brunetka porodila zdravé dvojičky!