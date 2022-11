17 rokov po boku sexi Aquamana a potom... Rozvod!

Lisa Bonet sa narodila 16. novembra 1967. Jej rodičia boli hudobníci, ona si však vybrala herectvo. Už ako dieťa sa objavila v menších seriálových úlohách.

Tou prelomovou bola rola v seriáli Show Billa Cosbyho, kde si zahrala druhé najstaršie dieťa manželov Huxtablovcov. Popri tom hrala aj v projekte A Different World, ktorý sa sústredil na Denisin život na univerzite.

Okrem toho účinkovala Lisa napríklad v seriáloch Policajt z Marsu či Ray Donovan. Zahrala si vo filmoch ako Angel Heart, Nepriateľ štátu, Všetky moje lásky, Cesta do Palomy.

Galéria fotiek (3) Lisa Bonet a Mickey Rourke

Zdroj: Union

Prvýkrát Bonet otehotnela v roku 1988, v decembri potom porodila spevákovi Lennymu Kravitzovi dcéru Zoë. Tá sa neskôr stala tiež herečkou.

Ďalšie dve deti má umelkyňa s kolegom Jasonom Momoom, ktorý je známy z projektov ako Baywatch, Game of Thrones či Aquaman. Začali spolu randiť v roku 2005, dcéra Lola sa im narodila v júli 2007 a syn Nakoa-Wolf v decembri 2008. Pár sa zosobášil v októbri 2017.

Dokopy boli Lisa a Jason spolu takmer 17 rokov, no začiatkom tohto roka oznámili koniec svojho vzťahu. Podľa zdrojov z ich okolia bol herec veľmi sústredený na svoju prácu, no manželka nemala záujem sprevádzať ho, keď filmoval aj ďaleko od domova. „On sa hýbal iným smerom a nešlo to dokopy k jej životnému štýlu,” uviedol zdroj.