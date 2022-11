ROZCHOD po 2 rokoch: Hviezdna herečka a o 10 rokov mladší spevák sú od seba!

Galéria fotiek (7) Harry Styles a Olivia Wilde sa vraj rozišli.

Zdroj: Profimedia

LOS ANGELES - Keď sa pred dvomi rokmi dostala na verejnosť informácia, že Olivia Wilde (38) si nabalila o 10 rokov mladšieho Harryho Stylesa (28), mnohí ho pokladali za dôvod krachu jej vzťahu s ex Jasonom Sudeikisom (47). No ani láska so zajačikom jej dlho nevydržala... Dvojica je vraj od seba!