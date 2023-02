Harry Styles ŠOKOVAL počas koncertu: Vyzul si topánku, naplnil ju vodou a... Z tohto sa vám ZDVIHNE ŽALÚDOK!

Harry Styles je aktuálne na vrchole svojej slávy. Žne úspechy svojou hudobnou tvorbou, získala ocenenia a fanúšikovia ho milujú po celom svete. Aktuálne sa hudobník nachádza na turné po Austrálii. A aj tam sa snaží byť svojim priaznivcom čo najbližšie. Neváhal preto skúsiť poriadne nechutnú tradíciu.

Na koncerte v meste Perth šokoval všetkých prítomných, keď si rovno na pódiu vyzul topánku, naplnil ju nápojom a... Celý obsah svojej obuvy aj vypil. Ide vraj o austrálsku tradíciu, ktorej sa hovorí "shoey". „Toto je jedna z najnechutnejších tradícií vôbec,“ zhodnotil hneď po akte rozhodený spevák. „Cítim sa ako iný človek,“ dodal a topánku si nasadil naspäť na nohu.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Twitter

Galéria fotiek (10) Zdroj: Twitter

A potom si ešte na adresu svojho zvláštneho zážitku niekoľkokrát zavtipkoval. „Hanbím sa za seba. Je to také osobné. Taký intímny moment, ktorý možno zdieľať s toľkými ľuďmi,“ zahlásil a dodal: „Budem o tom dlho diskutovať so svojím terapeutom.“ No zatiaľ čo spevák bol po tomto skutku doslova otrasený, austrálski fanúšikovia kričali nadšením.