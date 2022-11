Pohľad na krásnu umelkyňu trhá srdce: V ukrutných bolestiach kvôli chorobe... Priznala aj myšlienky na samovraždu!

LOS ANGELES - Americká speváčka a herečka Selena Gomez (30) otvorene priznáva, že v minulosti bojovala s viacerými zdravotnými problémami. V roku 2017 musela podstúpiť transplantáciu obličky a už od detstva trpí autoimunitným ochorením zvaným lupus. Svoj náročný boj najnovšie opísala v novom dokumente My Mind & Me.

Jej problémy s lupusom sa začali už v detstve. Prejavy tejto choroby sú rôznorodé. V niektorých prípadoch môže toto ochorenie spôsobiť bolesti svalov a takmer celého tela. A práve s týmito príznakmi zápasí aj Gomez.

O tom, ako zvláda život s touto diagnózou, sa podelila s fanúšikmi prostredníctvom dokumentu My Mind & Me. Ten si diváci môžu pozrieť na streamovacej platforme Apple TV+. V ňom samozrejme nechýbajú ani poriadne emotívne momenty.

VIDEO: Trailer k dokumentu My Mind & Me.

Počas natáčania dokumentu totiž krásku opäť začali trápiť ukrutné bolesti. Keď sa dozvedela, že sú spôsobené práve lupusom, neubránila sa slzám. „Necítila som to detstva. Teraz to veľmi bolí. Keď sa ráno zobudím, hneď začnem plakať, pretože mám bolesti. Bolí ma celé telo," povedala herečka so slzami v očiach.

Galéria fotiek (6) Zábery z dokumentu My Mind & Me

Zdroj: YouTube Apple TV

Selene sa v minulosti nevyhýbali ani iné vážne zdravotné komplikácie. Otvorene priznala, že bojovala s úzkosťami i depresiou a spomínaný lupus jej spôsobil vážne problémy s obličkami. Tie vyústili až k transplantácii. Tento orgán jej vtedy darovala jej dobrá kamarátka, herečka Francia Raisa.

V nedávnom rozhovore pre magazín Rolling Stone Selena dokonca priznala, že plánovala samovraždu. „Myslela som si, že keď tu nebudem, tak svet bude lepším miestom," priznala speváčka.

Myšlienky na samovraždu boli tiež sprevádzané depresiami, či dňami, keď nedokázala vstať z postele a mávala tiež problémy so spánkom. „Dokonca som mala stavy, keď som nechcela, aby na mňa ktokoľvek hovoril. Niekedy už len vstať z postele a zísť dolu schodmi pre mňa predstavovalo obrovskú námahu,” uviedla umelkyňa.

Našťastie, Gomez vyhľadla odborníkov, za pomoci ktorých sa jej podarilo tieto ťažkosti zvládnuť. Niet pochýb, že daný dokument vytvorila aj pre to, aby takouto formou možno pomohla ľuďom s podobnými problémami.