Selena Gomez o POSMEŠKOCH na jej postavu: Priznala SLZY a TRÁPENIE... Ľudia čakali na to, aby ma mohli ponížiť!

Selena Gomez už od detstva trpí autoimunitným ochorením zvaným lupus. Kvôli nemu musí podľa jej slov užívať viaceré lieky, ktoré spôsobovali to, že jej váha neustále kolísala. To samozrejme využili viacerí ľudia na to, aby ju prostredníctvom sociálnych sietí ponižovali.

Aj napriek tomu, že sa dlhodobo prezentovala ako osoba, s ktorou podobné útoky nič nerobia, opak je zrejme pravdou. Priznala to v najnovšej epizóde dokumentárnej série s názvom Dear..., ktorá pochádza z dielne stremovacej služby Apple TV+.

Galéria fotiek (8) Selena Gomez

Zdroj: SITA

„Moja váha neustále kolíše, pretože beriem lieky. A ľudia to okamžite využili. Pripadalo mi, akoby doslova čakali na to, kým sa nájde niečo, čím ma môžu ponížiť. Hanbila som sa za to, že som pribrala, aj keď to spôsobil lupus. V online prostredí som sa síce tvárila, že ma to netrápi, ale bola to lož. Počas toho, ako som zverejňovala moje fotky a písala som, že je to jedno, som plakala, pretože takéto slová si nikto nezaslúži," povedala Gomez.

Speváčka ďalej priznala, prečo o svojich pocitoch v predchádzajúcich rokoch klamala. „Chcela som podporiť každého, kto sa za seba nejakým spôsobom hanbí. Chcem, aby ľudia vedeli, že sú nádherní a úžasní. Sú dni, kedy sa cítim zle, ale zdravie je dôležitejšie. Moje lieky sú dôležité a pomáhajú mi. Nie som modelka a nikdy ani nebudem. Myslím si, že sú úžasné, ale ja to proste nikdy nebudem. Ďakujem ľuďom za podporu a pochopenie," doplnila umelkyňa.