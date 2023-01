Toto je NOVÝ MILENEC Seleny Gomez: Zlatko, pozor, nebráni sa pikantným praktikám!

LOS ANGELES - Nájde konečne šťastie v láske? Americká speváčka Selena Gomez (30) ešte stále nenašla svojho osudového partnera. To sa však možno už čoskoro zmení. Podľa najnovších informácii sa totiž v jej živote objavil nový muž, ktorým by mal byť slávny hudobník Andrew Taggart (33) zo skupiny The Chainsmokers.

Aj napriek tomu, že v posledných rokoch bolo meno krásnej Seleny Gomez spájané s viacerými muži, jej posledným oficiálnym vzťahom bol 10-mesačný románik z roku 2017. Jej partnerom bol vtedy spevák The Weeknd.

Momentálne to však vyzerá tak, že Selena by predsalen mohla nájsť svoju stratenú polovičku. Tou by mal byť hudobník a člen svetoznámej skupiny The Chainsmokers Andrew Taggart, ktorý len nedávno šokoval pikantným priznaním, že spoločne s kolegom z kapely občas mali sex v trojici po koncerte s niektorou fanúšičkou.

Informácie o tom, že Selena a Andrew spolu začali randiť, priniesol magazín US Weekly. Údajne sú ešte len na začiatku vzťahu, avšak brunetka je do speváka veľmi zaľúbená. „Pravidelne spolu chodievajú na rande, či už do kina alebo svoje spoločné chvíle trávia hraním bowlingu. Spoznávajú sa stále viac a viac. Už sa ani nesnažia svoj vzťah skrývať tým, že chodia do uzavretej spoločnosti. Keď sú spolu, tak si užívajú veľa zábavy," povedal zdroj.

Selena Gomez v minulosti randila napríklad s Justinom Bieberom a špekulovalo sa o jej vzťahoch s Chrisom Evansom či Charliem Puthom. Naopak Taggart chodil napríklad s modelkou Chantel Jeffries či speváčkou Halsey. Či to tejto dvojici vydrží a či Selena konečne našla toho pravého, však ukáže až čas.