Slávneho moderátora nazval KRETÉNOM: Tu je jeho reakcia!

Meno populárneho moderátora sa v posledných dňoch spomína hlavne v negatívnom svetle. Všetko spustili slová známeho amerického reštauratéra Keitha McNallyho, ktorý označil Cordena za jedného z najhorších zákazníkov, akým museli jeho zamestnanci čeliť.

Známy komik však konečne prelomil mlčanie v rozhovore pre The New York Times. Ten mal byť pôvodne o Cordenovom pripravovanom televíznom programe Mammals, lenže s redaktorom neobišli ani tému, ktorá jeho fanúšikov dosť zaujíma.

James dostal otázku, či bola kritika jeho osoby adekvátna a následne redaktor skonštatoval, že je rád, že moderátor rozhovor kvôli incidentu nezrušil. „Neurobil som nič, tak prečo by som to rušil? Bol som tam, to áno, ale s celou vecou som zmierený. Myslím si, že je to celé veľmi hlúpe," povedal Corden. Podľa vlastných slov sa len sťažoval na zle pripravené jedlo, čo sa denne stáva v stovkách reštaurácií po celom svete.

James Corden momentálne moderuje jednu z najdlhšie vysielaných talkshow na svete The Late Late Show, vďaka ktorej sa zaradil medzi stabilné tváre svetového šoubiznisu. Počas tohto roka však oznámil, že sa obľúbený program v lete budúceho roka skončí.