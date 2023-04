Sťažnosti na jeho správanie sa valia z každej strany: Známy moderátor čelí vlne kritiky... Režiséra nazval hlupákom!

S menom Jamesa Cordena sa v poslednej dobe spája viacero nepekných obvinení. Majiteľ známej reštaurácie v New Yorku ho napríklad označil za najhoršieho zákazníka, aký kedy do jeho reštaurácie vstúpil. Známeho moderátora dokonca nazval kreténom.

O nepríjemnú skúsenosť s ním sa najnovšie podelil aj filmový režisér Craig Duncan. Ten ho označil za najnepríjemnejšieho človeka, s akým počas kariéry pracoval. Táto dvojica sa stretla v roku 2013 pri natáčaní šou A League of Their Own.

„Dostal som ponuku a spýtali sa ma, ako sa mi pracuje s náročnými moderátormi,“ začal svoje spomínanie Duncan. „Počas jedného natáčania sme sa snažili skončiť čo najrýchlejšie. Snažili sme sa to vyriešiť a v tom začal James kričať, že čo sa to ku*va deje, že je to úplne jednoduché, dáš kameru sem, sem a sem a urobí sa to takto. Potom mi povedal, že som hlúpy. Naozaj dúfam, že s ním už nikdy nebudem pracovať" povedal režisér na YouTube.

Podobne vníma Cordena aj bývalá členka Spice Girls Mel B, ktorá takisto na slávneho moderátora nevedela nájsť pekné slovo a označila ho ako debila. Nech je pravda o jednej z najslávnejších postáv svetového šoubizinisu akákoľvek, podobných názorov na jeho adresu je čoraz viac.