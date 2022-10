Ďalšia HOROROVÁ NEHODA v rodine Schumacherovcov: Michaelov synovec (20) si zlámal chrbticu!

Onedlho uplynie 9 rokov od osudnej vianočnej lyžovačky, pri ktorej sa vážne zranil sedemnásobný majster F1, Michael Schumacher. Dodnes fanúšikovia nevedia, ako na tom hviezdny jazdec zdravotne je, dokonca sa od nehody na verejnosti neobjavila žiadna jeho aktuálna fotografia. Športovcova manželka Corinna si súkromie rodiny prísne stráži.

Slávna rodina sa však aktuálne spamätáva z ďalšej vážnej nehody. Tie akoby boli ich prekliatim. Ako informuje portál Motosport, synovec Michaela Schumachera, tiež jazdec David Schumacher sa v šiestom kole podujatia DTM na Hockenheimringu zrazil s Thomasom Preiningom. Obe autá vyleteli z trate a pretekárov okamžite viezli na lekárske vyšetrenie.

No hoci najprv lekári poslali Davida domov, neskôr jeho otec Ralf prezradil, že má zlomeninu chrbtice. „Keď sa David vrátil domov, stále sa sťažoval na bolesti chrbta. Potom sme sa rozhodli ísť do nemocnice v Salzburgu, aby sme mu urobili mangnetickú rezonanciu. Ukázalo sa, že má zlomený berdový stavec. Podľa ošetrujúcich lekárov to pre Davida znamená prestávku približne šesť týždňov,“ prezradil pre Motosport.