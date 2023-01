Slávny pretekár má doma SEXI KOSŤ: Plavky za pár drobných, ale… Ona v nich vyzerá LUXUSNE!

Galéria fotiek (2) Kelly Piquet má božské krivky.

Zdroj: Profimedia

MIAMI - Aktuálne patrí 25-ročný Belgičan Max Verstappen k najznámejším pretekárom Formule 1 na svete. No tak ako slaví úspechy na okruhoch, ich žne aj v súkromí. Už viac ako 2 roky totiž tvorí pár so sexi modelkou Kelly Piquet (34). A tá by vyzerala dokonalo naozaj v čomkoľvek. Najnovšie ju fotografi vyfotili v plavkách za pár drobných... A na nej vyzerali naozaj luxusne!