Kim Kardashian klepli po prstoch: MASTNÁ POKUTA za reklamu… Uff, to sa jej moc neoplatilo!

LOS ANGELES - Toto nebol dobrý krok! Kim Kardashian (45) je vplyvnou influencerkov, ktorá dokáže odpromovať naozaj čokoľvek. Od vlastných produktov, cez módu až po toaletný papier. Najnovšie sa rozhodla zabrdnúť do sveta kryptomien. No dnes by si zrejme za tento nápad radšej dala jednu po papuli. Úrady jej totiž pekne klepli po prstoch. Musí zaplatiť mastnú pokutu... Na reklame pritom zarobila 5-krát menej!