Kim Kardashian v slzách: Opísala výchovu s Kanye Westom... Je to ku*va ťažké!

Jedno z najslávnejších manželstiev svetového šoubiznisu bolo definitívne rozvedené v novembri tohto roka. Dvojica však už dlhšiu dobu spolu nežila a po boku jedného či druhého sa už objavili aj noví partneri.

Galéria fotiek (8) Kim Kardashan a Kanye West

Zdroj: SITA

Kardashian a Westa však budú navždy spájať ich 4 spoločné deti North (9), Saint (6), Chicago (4) a Psalm (3). O tom, aké náročné je vychovávať s rapperom ich spoločných potomkov, prehovorila Kim v najnovšom rozhovore v podcaste Angie Martinez IRL.

Americká hviezda so slzami v očiach povedala: „Spoločná výchova našich detí je ku*va ťažká." Aj napriek tomu, že jej bývalý manžel momentálne zapĺňa titulky novín kvôli jeho nevhodným vyjadreniam, ona sama to neche komentovať. A to najmä kvôli ich deťom. „Keď o tých veciach nevedia, tak prečo by som o tom hovorila? Bolo by pre nich náročné vyrovnať sa s tým. Keď budú staršie, tak sa o tom porozprávame. Jedného dňa mi moje deti poďakujú, že som na ich otca neútočila. A každý vie, že by som mohla," dodala Kardashian.

„Určite sa dá povedať, že ho ochraňujem. A v očiach mojich detí to aj budem robiť. Robím to pre moje deti. V mojom dome sa deti nedozvedia nič o tom, čo sa deje tam vonku. Nevedia žiadne verejné informácie o mne a ani o ich otcovi. A budem ich pred týmito vecami chrániť tak dlho, ako to len pôjde," uzavrela.

Kanye West sa v posledných mesiacoch prezentoval niekoľkými rasistickými a antisemickými výrokmi a dokonca povedal, že obdivuje Hitlera. Svoju kontroverznú povesť si tak týmito vyjadreniami ešte viac zhoršil.