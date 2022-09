Nič VTIPNEJŠIE dnes neuvidíte: Kardashianka v tesných šatách... VIDEO plné zúfalstva!

MILÁNO - Tohtoročné milánske módne dni priniesli už niekoľko zaujímavých momentov, no Kim Kardashian (41) sa postarala jednoznačne o ten najzábavnejší. Jej šaty boli totiž také tesné, že keď sa jej do cesty postavili schody, musela ich prekonať veľmi nezvyčajným spôsobom.

Kim je známa tým, že módu miluje. A neváha sa navliecť aj do modelov, ktoré nie sú príliš pohodlné. Na prvý pohľad krásne, ale aj nepraktické, šaty vyvetrala aj v rámci milánskeho Fashion Weeku. Tam sa ale, chúďa, dostala do nepríjemnej situácie.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Instagram

Jej strieborné šaty od Dolce & Gabbana boli príliš dlhé a úzke na to, aby v nich bola schopná vyjsť po schodoch. No a keď prišlo k tejto konfrontácii, Kim sa rozhodla zobrať veci do vlastných rúk a po schodoch skackala. Potom zvolila opatrnú chôdzu a s miernymi problémami sa jej podarilo schody zdolať.

Hviezda sa rozhodla s celou situáciou podeliť so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti Instagram, kde má viac ako 330 miliónov sledovateľov.

Celé video zobrala s humorom a dokázala, že si vie zo seba aj poriadne vystreliť. Túto grotesknú situáciu ešte vyšperkovala aj príznačnou hudbou. Ku cti jej slúži i to, že po schodoch skackala v niekoľkocentimetrových opätkoch. A uznajte, to by nezvládol každý...

VIDEO: Kim Kardashian sa v tesných šatách poriadne potrápila.