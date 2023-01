Stará Kardashianka je všetkým na smiech: Spravila si poriadnu hanbu!

Mama známych Kardashianiek sa so svojím súčasným partnerom spoznala v roku 2014 a o rok neskôr svoj vzťah oficiálne potvrdili. Odvtedy sa stala táto dvojica nerozlučnou a vyzeralo to tak, že ich vzťah nemôže nič ohroziť.

Na konci minulého roka sa však začali šíriť správy o tom, že Jenner a Gamble už viac netvoria pár. Oboch videli spolu naposledy začiatkom decembra. Jenner sa tak rozhodla, že tieto špekulácie sa pokúsi zastaviť.

Urobila tak novoročnou fotkou s Gambleom, ktorú zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. Tá však mala úplne opačný efekt a fanúšikovia si myslia, že ich spoločná fotka vznikla za pomoci photoshopu.

Tí sa zamerali hlavne na to, že hudobný producent na nej stojí Jenner na šatách, čo aj okamžite okomentovali. „Určite to je photoshop. Zverejnila to len preto, aby zastavila dohady o ich rozchode," napísal jeden z komentujúcich. Vy si čo myslíte? Bola by toho Kris schopná?