Šokujúce PRIZNANIE slávneho fešáka: Po rozvode sa POKÚSIL O SAMOVRAŽDU!

LONDÝN - Rozchody nikdy nebývajú ľahké ani pre jedného z dvojice. No ak človek nie je jeho iniciátorom, je to ešte o kúsok horšie. Krach manželstva veľmi ťažko znášal aj známy Brit Rylan Clark (33), ktorý sa preslávil v speváckej šou X Factor. Priznal, že po rozvode bol na tom psychicky tak zle, že sa pokúsil o samovraždu!

Uplynul už takmer rok, čo sa známej televíznej hviezde Rylanovi Clarkovi rozpadlo manželstvo s Danom Nealom. Dvojica tvorila pár dlhých 6 rokov, no po tom, čo sa prvý zo spomínaných po rokoch priznal k nevere, prišiel koniec. „Jedného rána som sa zobudil a rozhodol som sa povedať svojmu súčasnému bývalému, že som ho pred rokmi podviedol. Odišiel. Povedal mi, že je koniec a to je všetko,“ priznal.

Úprimnosťou si síce očistil svedomie, no rozchod ho zasiahol viac, ako zrejme predpokladal. Vo svojej knihe Desať: Desaťročie, ktoré zmenilo moju budúcnosť priznal, že po rozpade manželstva bol vo veľmi zlom duševnom stave. A svojimi ďalšími slovami mnohých šokoval. Z ťažkej životnej situácie vraj nevidel iné východisko, ako to celé ukončiť: „Prvýkrát vo svojich 32 rokoch som cítil, že už nemôžem pokračovať ďalej.“

„Tak som to skúsil ukončiť. Nebudem zachádzať do detailov, pretože si nemyslím, že je to voči mojej mame fér, ale vďaka Bohu sa mi to nepodarilo,“ priznal Rylan. Z ťažkého rozchodu sa dostával dlho... A dokonca sa dvakrát ocitol v nemocnici: „Neochorel som len duševne, ale aj fyzicky.“ Problémy mal so srdcom, nevedel rozprávať, jeho telo doslova vypovedalo funkciu.