HOROROVÁ NOC slávneho fešáka: Keď to zbadal... Preboha!

Rylan sa dostal do povedomia verejnosti vďaka speváckej súťaži X Factor. V tej v roku 2012 obsadil fantastické 5. miesto. O rok na to vyhral šou Celebrity Big Brother. Dnes je z neho moderátor, ktorý si vyskúšal uvádzať aj tie najznámešie televízne projetky.

V nedeľu si prešiel podľa jeho reakcii doslova traumatizujúcim zážitkom. Večer sa do jeho domu dostal návštevník, ktorého by nechcel nájsť vo svojom príbytku zrejme nikto. Ak si myslíte, že to bol zlodej, ste na omyle. Išlo totiž o hada, ktorý televíznu hviedzu poriadne rozrušil!

O celej situácii informoval na svojich profiloch na sociálnych sieťach. Tam zverejnil video, na ktorom je podľa jeho hlasu vo veľkom šoku. „Skúsil som sa ho dotknúť, ale teraz sa hýbe. Ono sa to hýbe! Choď na druhú stranu. Bože môj, čo to je?," kričal zaskočený moderátor.

Prostredníctvom príbehov na svojom profile na sociálnej sieti Instagram potom zdokumentoval celú noc, počas ktorej mali jeho fanúšikovia o zábavu postarané. Ne jednom z videí sa dokonca s dávkou humoru obracal k viere. „Ak tu zajtra nebudem, tak ďakujem Ježišovi za všetko," povedal Rylan.

Nakoniec ho upokojovali jeho verní sledovatelia na Twitteri. Jeden z nich sa mu snažil vysvetliť, že sa nemá čoho báť. „Vyzerá síce hrozivo, ale je to len užovka. Je úplne neškodný. Pravdepodobne len hľadal vodu," uviedol komentujúci.