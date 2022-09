POSLEDNÉ MINÚTY života Alžbety II. (†96): Staral sa o ňu TENTO MUŽ… On oznámil tú zdrvujúcu správu!

BALMORAL - Posledné chvíle pred smrťou strávila kráľovná Alžbeta II. (†96) so svojím osobným doktorom menom sir Huw Thomas. Ten ako prvý verejnosti prostredníctvom kráľovskej rodiny oznámil správu o tom, že sa jej stav zhoršuje. O svojej práci doktora v kráľovskej rodine sa vyjadril TAKTO!

Stav kráľovnej Alžbety II. bol prísne sledovaný počas celej jej vlády. V posledných mesiacoch bol však kráľovský tím lekárov v pohotovosti viac ako kedykoľvek predtým. Stav najdlhšie vládnucej panovníčky sa totiž výrazne zhoršil. Na jej zdravie dával od roku 2005 pozor sir Huw Thomas, ktorý v roku 2014 stal aj jej osobným lekárom.

Viedol tím zdravotníkov, ktorí boli kráľovnej k k dispozícii 24 hodín denne priamo v jej dome. A práve on bol tým človekom, ktorý 8. septembra 2022 vydal najzásadnejšie prehlásenie. „Po zhodnotení zdravotného stavu kráľovnej sú lekári Jej Veličenstva znepokojení a odporúčili, aby zostala pod lekárskym dohľadom,“ uviedol tím pod vedením sira Huwa Thomasa.

Správa okamžite obletela svet. Práve to bolo výsadou tohto svetovo uznávaného gastroenterológa, že rozhodoval o tom, aké správy o kráľovnej zdravotnom stave sa dostanú na verejnosť. „Je to veľká pocta a veľmi obohacujúca úloha,“ vyjadril sa podľa denníka The Guardian k svojmu postu osobného lekára britskej kráľovnej.

Sir Huw Thomas bol v minulosti tiež pri pôrode niektorých mladších členov patriacich do kráľovskej rodiny. Patril do tímu, ktorý sa staral o vojvodkyňu z Cambridge, keď v roku 2014 priviedla na svet dcéru Charlotte. Spolu s tímom sa starali aj o jej najmladšieho syna Louisa, ktorý sa v roku 2018 narodil v nemocnici St Mary's Hospital. Pre kráľovskú rodinu pracuje už 16 rokov.