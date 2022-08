Emotívna spoveď známej krásky: V detstve ju zneužili, skončila ako striptérka!

Jessica sa preslávila v reality šou Apprentice a programe Big Brother. Takisto skúšala rozbehnúť aj svoju hereckú kariéru, čo sa jej nakoniec nepodarilo. Málokto však o nej vie, že ako dieťa si prešla hroznou traumou, ktorá ju bude prenasledovať do konca života.

V exkluzívnom rozhovore pre Daily Mail povedala, že ako dieťa bola sexuálne zneužitá. V interview uvidela, že ju to výrazne poznačila a mala veľký problém uvedomiť si svoju hodnotu. „Toto bol dôvod, prečo som sa stala striptérkou. Pretože som nemala žiadny rešpekt k môjmu telu. Keď vám niekto urobí niečo podobné v mladom veku, tak stratíte všetku sebadôveru. Nakoniec som začala ubližovať môjmu telu aj sama. Bolo to choré," povedala televízna hviezda.

Ďalej povedala, že by sa už nikdy nezúčastnila žiadnej reality šou. „Už by som to nespravila. Myslím, že som vtedy naháňala slávu, pretože som na tom bola veľmi zle a musela som toho v sebe vyliečiť veľmi veľa, o čom som nemala ani tušenie. Moje problémy som začala riešiť, pretože som nechcela, aby sa niečo podobné stalo aj mojím deťom. Prišla som však na to, že jediný spôsob, ako ich predtým uchrániť je, že sa vyliečim," dodala matka troch dcér, ktoré má so svojím bývalým partnerom, s ktorým sa rozišla v roku 2014. Ten, rovnako ako Jessica, bojoval s mentálnymi problémami. Svoj boj však v roku 2017 prehral, keď si vzal život v byte svojho kamaráta.