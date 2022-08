Žalostný pohľad na slávneho herca: Najskôr PARALÝZA GENITÁLIÍ, teraz problémy so srdcom!

Galéria fotiek (5) Nicholas Brendon

Zdroj: Instagram

LOS ANGELES - Americký herec Nicholas Brendon (51), ktorý sa preslávil účinkovaním v obľúbenom seriáli Buffy, premožiteľka upírov, má v poslednej dobe obrovské problémy so zdravím. Najskôr musel podstúpiť chúlostivú operáciu, pretože bol paralyzovaný v intímnej oblasti a rovnaký problém mal aj s nohami. Teraz bol prevezený do nemocnice po tom, ako sa objavili ťažkosti so srdcom.