Hviezda seriálu Buffy, premožiteľka upírov priznala VÁŽNU CHOROBU: Diagnostikovali jej sklerózu multiplex!

LOS ANGELES - Herečka Emma Caulfield (49) sa do povedomia verejnosti dostala ako démonka Anya v seriáli Buffy, premožiteľka upírov. Aktuálne svojich fanúšikov potešila správou, že sa objaví aj v novom seriáli spoločnosti Marvel... No zároveň im narobila veľké starosti. Priznala totiž vážnu chorobu - lekári jej diagnostikovali sklerózu multiplex!

Herečku Emmu Caulfield môžu slovenskí diváci poznať najmä zo seriálu Buffy, premožiteľka upírov, no objavila sa aj vo WandaVision či Kde bolo, tam bolo. A najnovšie potvrdila, že si zahrá aj v novinke z dielne Marvel - Agatha: Coven of Chaos. Radostnú správu však sprevádzala hneď aj jedna veľmi znepokojivá.

Herečka priznala, že trpí sklerózou multiplex. Vážne neurologické ochorenie jej diagnostikovali už pred niekoľkými rokmi, no nikdy o tom verejne neprehovorila. „Nikdy som nemala zdravotné problémy, až v roku 2010 som sa pred nástupom do novej práce zobudila s pocitom, že mi po ľavej strane tváre lezie milión mravcov,“ opísala podľa magazínu ew.com herečka.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Twentieth Century-Fox Film Corporation

„Šla som ku svojmu akupunkturistovi a on mi povedal, že mám možno Bellovu obrnu...“ pokračovala. Emma sa, našťastie, nenechala dlho prehovárať, aby šla k lekárovi. Okamžite navštívila neurológa, ktorý ju poslal na magnetickú rezonanciu. A potom podľa jej vlastných slov odštartovala skutočná nočná mora. Lekári určili jasnú diagnózu.

„Mala som potom 5 minút výpadok. Lekár mi zavolal a povedal: "Máte roztrúsenú sklerózu." Len tak...“ zaspomínala a pokračovala: „Bolo to ako mimotelový zážitok. Hovorila som si, že to nie je možné...“ S chorobou od tej chvíle bojuje a snaží sa, aby ju veľmi neobmedzovala. Aktuálne sa podľa vlastných slov cíti OK. „Pravdupovediac sa nepoddávam strachu, "čo ak" alebo "čo môže" či "čo má", ako ostatní ľudia. Musím s tým jednoducho žiť ďalej,“ uzavrela.