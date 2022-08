Nadšený hudobník POBOZKAL kolegu: Ten mu v šoku vrazil päsťovku do tváre!

ATLANTA - Americký hudobníci Andrew Taggart (32) zo skupiny The Chainsmokers a spevák T.I. (41) prežili zaujímavý večer. Počas toho, ako sa dobre zabávali, tak Adrew pobozkal rapera na líce. Tomu sa to zrejme veľmi nepáčilo, keďže mu to opätoval úderom do tváre!

Niektorí ľudia nemajú radi, keď je narušený ich osobný priestor. Medzi nich sa zrejme radí aj raper T.I. Toho počas zábavy pobozkal na líce známy hudobník Adrew Taggart, ktorý sa preslávil v hudobnej kapele The Chainsmokers.

Raper najskôr nechápal, čo sa vlastne stalo a bol poriadne naštvaný. Potom sa rozhodol, že celú situáciu spevákovi vysvetlí tak, aby si to zapamätal. „Dobre sme sa bavili, bola tam pozitívna nálada a pobozkal som ho na líce. Bola to moja chyba. On mi povedal, aby som to nerobil a odstrčil ma. Povedal som mu, že to bola moja chyba. Potom ma udrel do tváre a ja som sa mu ospravedlnil. On potom povedal že sme v pohode," povedal so smiechom spevák na svojom TikToku.

„T.I. mal plné právo urobiť to. Užíval som ti tú chvíľu až moc a pobozkal som ho na líce. On ma za to udrel do tváre. Je to úplne v pohode," dodal Andrew. Fanúšikovia sa rozdelil na dva tábory. Kým niektorí odsudzujú fyzické násilie, ďalší tvrdia, že to bolo zaslúžené. „Nie je nič zlé na tom, keď si mu dal pusu len na líce," napísal jeden z nich. „V akej nálade si bol, keď ti prišlo vhodné pobozkať ho?" spýtal sa ďalší.

K celej situácii sa vyjadril aj samotný T.I. Ten celú situáciu, rovnako ako Andrew, nevidel tragicky. „Nie je nič negatívne, čo by som o tom mohol povedať. Museli sme len vyriešiť nejaké veci. Môžem o nich hovoriť len v dobrom. Nebudem hovoriť o detailoch, ale The Chainsmokers mám naozaj rád. Myslím si, že najdôležitejšia vec sa stala až potom. Dali sme si drink a pohli sme sa ďalej," povedal rapper na svojom profile na Instagrame a zároveň skupinu pozval do svojho podcastu Expeditiously.