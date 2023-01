Pikantné PRIZNANIE slávnych hudobníkov: Po koncerte SEX DO TROJKY s fanúšičkou!

NEW YORK - Priznali pikantné informácie zo súkromia! Hudobníci Andrew Taggart (33) Alex Pall (37), ktorí tvoria populárnu skupinu The Chainsmokers, v najnovšom rozhovore poriadne prekvapili. Umelci totiž priznali, že spolu toho zažili možno oveľa viac, než väčšina hudobných kolegov. Podľa vlastných slov si totiž viackrát užili spoločný sex s ich fanúšičkami!

The Chainsmokers sú známi hlavne fanúšikom elektronickej hudby. Ich piesne, ako napríklad Closer, Don't Let Me Down či Paris majú na YouTube stovky miliónov zhliadnutí. Ich úspech očividne ide ruka v ruke so zvýšeným záujmom opačného pohlavia. Andrew a Alex sa na nezáujem žien sťažovať nemôžu a dokonca...

V najnovšom rozhovore prišli s poriadne pikantným odhalením. Taggart a Pall totiž priznali, že sa viackrát po ich koncerte stalo, že si užili spoločný sex s jednou z ich fanúšičiek. Toto pikantné tajomstvo prezradili v podcaste Call Her Daddy.

„Keď sa to stalo prvýkrát, ani jeden z nás sme nechápali, čo sa vlastne deje. Nikdy sme to však neplánovali. Nebudem vám klamať, je to divné. Vždy to však vzniklo spontánne. Pozreli sme sa na seba a povedali sme si, že ideme na to," povedal Pall.

The Chainsmokers vznikli v roku 2012 a na začiatku ich spoločnej kariéry sa venovali tvoreniu remixov známych hitov. V roku 2014 však už začali tvoriť aj vlastné piesne a v tom istom roku vydali ich prelomový hit s názvom #SELFIE.