PRÍČINA SMRTI Ivany Trumpovej (†73): Chystala sa ku kaderníkovi a na dovolenku... TELO našli pri schodoch!

NEW YORK - Jej plány zmarila náhla smrť! Včera obletela svet šokujúca správa, a to že bývalá lyžiarka, modelka a podnikateľka Ivana Trump náhle zomrela. Exmanželka Donalda Trumpa odišla na večnosť vo veku 73 rokov a v médiách sa už objavili prvotné správy o tom, čo mohlo byť príčinou smrti.

Ako informuje Daily Mail, Ivanu bez známok života našiel niektorí z jej zamestnancov okolo 13 hodiny, v jej rezidencii. Ležala pri schodoch. Blondínka mala na 14 hodinu popoludní dohodnutý termín u kaderníka.

Príčina smrti zatiaľ oficiálne stanovená nebola. Určité dohady však už boli medializované „Vyšetrovatelia sa nazdávajú, že sa smrteľne zranila pri páde zo schodov, možno po tom, čo utrpela zdravotné komplikácie,” uviedla pre the Daily News polícia s tým, že by mohlo ísť o zástavu srdca.

Správy o nálej smrti vitálnej blondínky zasiahli nielen jej najbližších a rodinu. Aj Faith Cakirca, ktorý vo vlasovom salóne pracuje, poznamenal, že Ivana pri ich poslednom stretnutí nepôsobila dojmom, že by mala zdravotné problémy. „Bola pri nás v piatok minulý týždeň. Vyzerala dobre, zdravo a veľmi šťastne. Chystala sa na dovolenku do St. Tropez, kde chcela byť do septembra,” uviedol.

FOTO: Ivana Trump so svojím kaderníkom.

Pre Ivanu išlo o vytúženú dovolenku, na ktorú mala cestovať práve dnes. Od vypuknutia pandémie COVID-19 totiž nikam nechodila, lebo sa bála nákazy. V St. Tropez veľmi rada trávila oddych a voľné chvíle.

FOTO: Ivana Trump počas jednej z dovoleniek v St. Tropez.