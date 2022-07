POHREB Ivany Trumpovej (†73): Prísne KONTROLY, ZLATÁ truhla a... Prišli aj ženy, ktoré neznášala!

NEW YORK - Posledné zbohom! Vo štvrtok, 14. júla pri páde zo schodov zahynula bývalá športovkyňa, úspešná podnikateľka a bývalá manželka Donalda Trumpa - Ivana Trumpová. Smútiaca rodina a priatelia ju v týchto chvíľach vyprevádzajú na večnosť.

Smútiaca rodina a priatelia Ivany Trump sa v stredu o 13:30 miestneho času zišli v katolíckom kostole svätého Vincenta Ferrerského. Na pohrebe samozrejme nechýbali jej deti - Donald Trump Jr. so snúbenicou Kimberly, Ivanka s manželom Jaredom, či syn Eric s manželkou Larou. Babičku prišli na večnosť vyprevadiť aj jej vnúčatká.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SITA Galéria fotiek (7) Zdroj: SITA

Na čele smútiacich akoby stál Donald Trump. Ten si na ňu zaspomínal pre New York Post „Bola iná. Nikdy sa nevzdávala. Bola samozrejme krásna, ale tieź pracovitá. Bez ohľadu na to, aké ťaźké veci boli alebo ako zle vyzerali, ona sa nikdy nevzdala. Do nášho spoločného života prišla z komunizmu. Nič nebrala ako samozrejmosť,” uviedol bývalý americký prezident.

Zaujímavé je, že po jeho boku bolo vidno tiež jeho súčasnú manželku Melaniu. Tá sa podľa prvotných informácií pohrebu nemala zúčastniť. Nie je tajomstvom, že medzi Donaldovými ženamim panovali napäté vzťahy.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SITA

Medzi trúchliacimi bolo tiež vidno Donaldovu dcéru Tiffany, ktorú má s Marlou Maples. Ivana mu neveru s ňou nikdy neodpustila, a tak len málokto by ich na poslednej rozlúčke čakal. Tiffany ale napokon prišla.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SITA

Na situáciu pred kostolom dohliadla celý čas polícia. Prítomní museli prejsť kontrolami. Novinári sa do kostola nedostali. Avšak fotografom sa podarilo zvečniť truhlu zlatej farby, v ktorej bude Ivana pochovaná.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SITA Rodina už pred pohrebom avizovala, aby trúchliaci nenosili a neposielali žiadne kvety, a aby venovali peniaze psiemu útulku. Pred začatím smútočnej omše však bola do kostola prinesená veľká kytica červených ruží s odkazom - S láskou, Maximo. Mohlo by ísť o kvety od talianského producenta Massima Gargiu, s ktorým rada trávila dovolenky v St. Tropez.

Galéria fotiek (7) Zdroj: profimedia.sk

Podľa medializovaných informácií sa očakáva, že rodina sa po smútočnej omši presunie do New Jersey na súkromnú recepciu.