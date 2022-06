Kráľovná Alžbeta II. po rokoch ZMENILA IMIDŽ: Aha, má NOVÝ ÚČES!

LONDÝN - Britská kráľovská rodina, a špeciálne kráľovná Alžbeta II. (96), je veľmi konzervatívna, čo sa týka zmien imidžu. Roky dokáže byť verná tomu istému účesu, farbe laku na nechty či štýlu obliekania. O to väčší šok to je teraz, keď sa na verejnosti objavila so zmenenou frizúrou. Pozrite, má nový účes!

Nielen správanie, ale aj obliekanie či imidž samotnej kráľovnej podlieha pravidlám. Tie jej však nikto nenakázal, ona sama si ich vymyslela a riadi sa nimi celé roky. Napríklad sa oblieka výhradne do výrazných farieb, aby na verejnosti vynikla alebo si obúva jeden konkrétny typ čiernych topánok a ponožiek už celé roky.

Dokonca aj lak na nechty nosí už od roku 1989 ten istý - ružovú farbu s názvom Ballet Slippers. O to väčším šokom bolo, keď sa v týchto dňoch hlava britskej monarchie objavila na verejnosti s novým imidžom. Svoj bohatý snehobiely účes, ktorý jej roky zakrýval uši, si totiž nedávno nechala skrátiť. Vlasy má kratšie po stranách aj vzadu.

Čo kráľovnú k takejto zmene viedlo, nevedno, no v jej prípade ide o obrovské vyhodenie si z kopýtka. A možno sa len kráľovskému kaderníkovi šmykla ruka... No to by zrejme znamenalo, že v službách panovníčky definitívne skončil.