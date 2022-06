Kráľovná Alžbeta II. po problémoch s chôdzou: Preboha! Naozaj takto riskuje?

Podľa informácií, ktoré priniesol The Sun to to vyzerá tak, že kráľovná je opäť v sedle. A to doslova!

Keď jej lekári zhruba pred 9 mesiacmi povedali, že sa svojho obľúbeného koníčka musí vzdať, nebola vôbec nadšená. Zdroj zo zámku Windsor však najnovšie prezradil poriadne zaujímavú informáciu. „Kráľovná si opäť užíva jazdu na svojom milovanom koni.”

„To, že opäť jazdí je skvelým dôkazom, že všetky obavy o jej zdravie sú zbytočné. Byť toho schopná v 96 rokoch je celkom pozoruhodné,” dodal zdroj. Avšak treba dodať, že aj poriadne nebezpečné. Čo si o tom myslíte vy?

Galéria fotiek (5) Alžbeta II. sa musela na istý čas milovanej jazdy na koni vzdať. Po 9-mesačnej prestávke je vraj opäť v sedle.

Zdroj: Profimedia