Slovenské celebrity plnia výzvu, Pocisková to nedáva: Myslím, že UMRIEM!

BRATISLAVA - Bývalá misska Linda Rezešová už dlhodobo praktizuje akési pôstne dni, keď pije iba vodu. Teraz do tejto aktivity teraz zapojila aj iné známe tváre. No Nela Pocisková to úplne nezvláda.

Linda Rezešová si už dlhodobo pochvaľuje priaznivé účinky krátkodobej hladovky na svoje telo a zdravie. „Dni, keď neprijímame stravu a hladujeme, sú veľmi prospešné pre náš imunitný systém,” tvrdí Linda, ktorá aktuálne každý týždeň praktizuje pôst počas jedného celého dňa.

K tejto aktivite vyzýva svojich sledovateľov na sociálnej sieti, no teraz zapojila aj ďalšie známe tváre. „A do tejto novej výzvy by som chcela prizvať dvoch nových účastníkov, ktorí ma požiadali o to, že by sa veľmi radi zúčastnili,” prezradila Linda a zverejnila ich mená.

Milan Junior Zimnýkoval sa zapojil v deň, keď nakrúca šou Pečie celé Slovensko. No on si bude musieť akékoľvek dobroty odpustiť a nielen sladké, ale proste všetko jedlo. Smie piť iba vodu.

Rovnako tak aj Nela Pocisková. A zdá sa, že tá to zatiaľ znáša najhoršie. „Ja naozaj neviem, prečo ja som sa stala obeťou hladovky. Je 11.20 a ja mám pocit, že umriem. Ja to vôbec nedávam,” priznala sa herečka svojim fanúšikom cestou do práce.

„A ja som dnes celý deň v práci, do nejakej siedmej večer, takže nezaručujem, že toto dnes zvládnem. Zobrala som si pre istotu so sebou ovocie... Keby som si aspoň ovocie mohla dať, tak to je hneď niečo úplne iné,” dodala. Z jej slov je teda jasné, že ráta so zlyhaním. A čo vy? Dokázali by ste celý deň piť iba vodu a nič nejesť?

Nela Pocisková

