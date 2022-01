NELEGÁLNE zverejnený dokument o Gottovi: Objavil sa na youtube... Pirátov už rieši POLÍCIA!

Dokument o Karlovi Gottovi sa objavil na Youtube.

Zdroj: Ján Zemiar

PRAHA - Dokument o Karlovi Gottovi (†80) mal v Česku premiéru v októbri minulého roka a o mesiac neskôr sa dostal aj do slovenských kín. Od Vianoc si film mohli pozrieť aj predplatitelia streamovacej platformy Netflix. No a práve odtiaľ si zrejme piráti urobili nelegálnu kópiu, ktorú zverejnili na Youtube. Len tak im to však neprejde. Už ich rieši polícia!