TEHOTNÁ Kardashianka na KONCERTE HRÔZY: ĽUDIA UMIERALI a ona... Nakrúcala si to na mobil!

Kylie Jenner, ktorá je celému svetu známa ako jedna zo sestier Kardashianovského klanu, nosí pod srdcom svoje druhé dieťatko. Jeho otcom je rapper Travis Scott. Dvojica už má spolu dcérku Stormi. Kým jej prvé tehotenstvo bolo maximálne utajené a kráska sa verejnosti vyhýbala, tentokrát je to inak. Kylie sa dokonca ukazuje na spoločenských podujatiach. V piatok si to namierila na festival, kde jej partner vystupoval.

VIDEO: Tehotná Kylie Jenner na koncerte svojho partnera pred tým, než došlo k obrovskej tragédii.

A práve na spomínanom podujatí došlo k veľkej tragédii. Podľa medializovaných informácii sa festivalu zúčastnilo zhruba 50 tisíc ľudí. Krátko po deviatej hodine večer sa počas vystúpenia Travisa Scotta začal dav tlačiť k pódiu a ľudia prepadali panike. Následky tohto davového šialenstva sú hrozné...

Masívna hystéria vyvolala hotové šialenstvo. Podľa výpovedí niektorých z účastníkov koncertu ľudia kričali a dusili sa. Mnohí omdlievali, iní dostali záchvat paniky. „Lapala som po dychu a mala som pocit, že všetci okolo mňa ma mlátia. Mala som pocit, že mi rozdrvia hrudník a pľúca. Niektorí ľudia sa nehýbali, lebo boli v šoku z tej paniky, ktorá nastala,” uviedla jedna z nich.

Keď sa tento horor začal, zácharanári sa usilovali dostať na miesto a pomáhať zraneným. Kylie vraj v tej chvíli vytiahla telefón a celé si to nahrávala. Dokonca urývky zverejňovala na svojom Instagrame, kde schytala poriadnu kritiku.

Nemenovaný svedok nešťastia pre The Sun uviedol, že videl ako Kylie spolu so sestrou prechádzali okolo mŕtvych tiel. „Mali so sebou asi 6 svalnatých ochrankárov. Celý čas mali sklonené hlavy a boli celkom zahalené, aby im nikto nevidel do tváre,” uviedol vo svojom vyjadrení.

Podľa medializovaných informácií sú Travis Scott a rovnako tak sestry Kylie a Kendall touto tragédiou zdrvené. „Modlím sa za tých, čo prišli o život, za tých čo boli zranení, alebo ich inak zasiahlo toto nešťastie. Modlím sa tiež za Travisa, pre ktorého sú fanúšikovia vzácni a rovnako tak aj houstonskú komunitu, Chcem, aby bolo jasné, že sme o žiadnych úmrtiach nevedeli, kým sa tieto informácie neobjavili v správach, V žiadnom prípade by sme nepokračovali vo vystúpení a natáčaní. Vyjadrujem všetkým poškodeným rodinám svoju najlhbšiu sústrasť,” uviedla vo svojom stanovisku Kylie.

