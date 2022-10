Slávna kráska sa po pôrode ZRÚTILA: Plakala som NON-STOP tri týždne!

Kylie Jenner a rapper Travis Scott majú spolu dcérku Stormi, ku ktorej nedávno pribudol synček, ktorému dali meno Wolf. Jeho príchod na svet je téma, ktorá sa samozrejme musela riešiť aj v ich rodinnej reality šou The Kardashians.

Kamery mladú mamičku snímali v čase, keď ju v jej kancelárii navštívila sestra Kendall. „Bolo to ťažké. Prvé tri týždne po pôrode som plakala non-stop celý deň,” priznala Kylie. „Je to popôrodne baby blues. Mala som to aj so Stormi. Nie som doktor, ale dala som si to do Google a čítala som si o tom,” dodala.

Jenner podľa vlastných slov trápil aj pohľad na jej telo a prsia. Zhruba po šiestich týždňoch sa začala cítiť o čosi lepšie.

Galéria fotiek (6) Kylie Jenner sa už pýši takouto výstavnou postavičkou.

Zdroj: Instagram