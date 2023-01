Uff, toto sú Krainovej predsavzatia: Zostávam AROGANTNÁ a uštipačná!

Galéria fotiek (3) Simona Krainová

Zdroj: Ján Zemiar

PRAHA - Niektorí ľudia už na novoročné predsavzatia rezignovali, pre iných je to stále každoročná rutina. O zaujímavé želania do nového roka sa so svojimi sledovateľmi podelila modelka Simona Krainová.