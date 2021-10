Zo syna slávnej herečky je už žena: Bude sa vydávať!

Minulý rok sa Thomas posadil so svojimi rodičmi a rozhodol sa im oznámiť niečo dôležité. „Bolo to desivé - iba z číreho faktu, že som im išla povedať niečo, čo o mne nevedeli,” povedala dnes už Ruby magazínu People. Ako ale dodala, reakcie sa nebála, pretože Jamie aj Christopher boli po celý čas veľmi chápajúci rodičia vo všetkom.

Zdroj: SITA

No nakoniec im to povedať nezvládla. Odišla a poslala im správu. Potom si volali a takmer celý telefonát preplakali. Obaja jej rozhodnutie akceptovali. „Učíme sa nové výrazy a slová. Som v tom nováčik. Nebudem predstierať, že som niekto, kto o tom veľa vie. A určite to kazím a robím chyby. Len by som sa rada vyhla veľkým prešľapom,” povedala Jamie.

Ako dodala, občas majú s manželom problém a použijú pri svojej "novej" dcére zámeno on. „Musíte trochu spomaliť svoju reč. Trochu viac sa sústredíte na to, čo hovoríte. Ako to hovoríte. Stále robíte chyby, dnes som sa pomýlila dvakrát. Sme proste ľudia,” priznala.

Ako Ruby vysvetlila, už od 16 rokov sa cítila odlišná. Bohužiaľ, mala zlú skúsenosť s terapiou, a tak sa ako transgender neprezentovala. „Po siedmich rokoch, stále ako Tom, som povedal osobe, s ktorou som teraz už zasnúbená, že som pravdepodobne trans,” prezradila Ruby s tým, že dostala tú najkrajšiu odpoveď: „Ľúbim ťa preto, kto si.”

Svadba by sa mala konať budúci rok. Či sa bude vydávať za muža alebo ženu, už ale neprezradila. Jamie dodala, že jej dcéra randila so ženami aj s mužmi a opisovala svoju sexualitu slovíčkom bi. „Ale genderová identita a sexuálna orientácia sú dve rozdielne veci,” upozornila.