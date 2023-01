Slávna herečka (64) pózovala pre Vogue: Šedivá hlava a prsia... Ako z pánskeho magazínu!

Februárové vydanie magazínu British Vogue je priam nabité hviezdami. Už čoskoro sa totiž začnú udeľovať rôzne ceny v rámci šoubiznisu a pri tej príležitosti magazín oslovil 30 známych tvárí, ktoré absolvovali zaujímavé fotenie a pridali aj svoje životné rady i múdrosti.

Medzi nimi má svoje miesto herečka Jamie Lee Curtis, ktorá sa pred objektívom predviedla v poriadne odvážnych šatách z dielne značky Tom Ford. Pri pohľade na ňu hádam každému udrie do očí jej bujný dekolt.

Na otázku, akú radu by Jamie dala svojmu mladšiemu JA, zaznela odpoveď, ktorú by si mohol zobrať k srdcu každý. „Povedala by som to isté, čo dnes hovorím všetkým mladým - Ide to strašne rýchlo. Budete z toho šokovaní, ako rýchlo to letí. Užívajte si prítomnosť,” uviedla slávna herečka.