Šokujúca PREMENA známej herečky: Zabudnite na šmrncovnú kočku... Aha, aké rozkysnuté brucho!

Už čoskoro by sa do kín mala dostať aj akčná sci-fi komédia s názvom Everything Everywhere All at Once. Jednu z úloh v ňom stvárňuje aj obľúbená herečka Jamie Lee Curtis. Avšak na šmrncovnú umelkyňu, ktorá starne s gráciou a jej poznávacím znamením sú krátke šedivé vlasy, však zabudnite.

Zdroj: instagram a 20th Century Fox

Hviezda hororu Halloween, či filmu Pravdivé lži sa totiž tentokrát pred kamerami zmenila na nepoznanie. Tvorcovia jej na hlavu nasadili parochňu s totálne nemožným účesom a na oči jej nasadili okuliare. Premenou však prešlo aj telo. Vďaka maskérom sa Jamie predvedie ako žena s kilami navyše, ktorej vôbec neprekáža, že jej brucho priam "vyteká" z nohavíc.

Fotkou z filmu sa na Instagrame pochválila aj samotná herečka. „Preboha! Toto nemôžeš byť ty. Je neuveriteľné, ako z teba dokázali urobiť úplne iného človeka,” znejú vybrané z komentárov od jej followerov. Čo na túto zmenu hovoríte vy?