Režisér z Národného divadla šokuje: Nie som GAY, ale ŽENA!

PRAHA - Toto priznanie chcelo veľa odvahy! Daniel Špinar (42) je v Čechách uznávaným divadelným režisérom a od roku 2015 pôsobil ako riaditeľ činohry Národního divadla. Koncom augusta oznámil, že na tomto poste končí. To však nie je jediná zmena, ku ktorej v jeho živote došlo.

Daniel Špinar, ktorý sa v minulosti prezentoval svojou homosexuálnou orientáciou, totiž na svojom profile na sociálnej sieti facebook zverejnil vyhlásenie, ktorým mnohých zaskočil. „Milí priatelia, nie som gay, ale som heterosexuálna žena. Trvalo dlho, než som k tomu prišiel a priznal si to. Čaká ma zložité obdobie, ale konečne sa cítim správne a celý môj život do seba zapadol,” uviedol režisér, ktorému podľa vlastných slov k sebaprijatiu pomohli študenti z iniciatívy Ne!musíš to vydržet.

Zdroj: profimedia.sk

„Prechádzam si teraz dosť ťažkým obdobím, ktoré sa nedá len tak opísať,” uviedol Daniel, ktorý môže rátať s podporou rodiny a najbližších. „Počítam s tým, že teraz budem konfrontovaný s veľkým množstvom predsudkov, nenávisti, odporu a nepochopenia. Ale nič ma nezastaví v tom, aby som sa konečne cítil správne,” uzavrel Špinar, ktorý sa pod príspevok podpísal už ako Daniela.

Zdroj: profimedia.sk