Do Superstar prišiel VYMETAČ slovenských šou: Priniesol DAR Haberovi… Ten len CIVEL!

BRATISLAVA - Ak ste zarytým divákom televíznych šou, meno Adrián Figa je vám určite povedomé. Tento večne pozitívne naladený chlapík sa už objavil v jojkárskych formátoch Česko Slovensko má talent, Bez servítky, lásku hľadal v kontroverznej zoznamke Take me out a zavítal už aj do Superstar. Nádejí na spevácku kariéru sa zjavne nevzdáva. Aktuálne prišiel na kasting znova!

„Jéé, my vidíme známu tvár,” privítal ho Leoš Mareš, keď Adrián do štúdia nacupkal so svojím povestným úsmevom a v rukách držal veľký kvetináč. Vymetač televíznych šou sa totiž aktuálne prezentuje ako pestovateľ citrusov. Črepník v jeho rukách najprv členovia poroty veľmi nechápali. Adrián však vysvetlil, že rastlinu priniesol do daru.

Adrián Figa opäť úradoval pred televíznymi kamerami Zdroj: TV Markíza

Po členoch poroty viac pomenoval aj ďalšie kusy, no keďže sú rastliny objemné, priniesol len jeden. A to práve "Haberovník" pomenovaný podľa Paľa Haberu. „Vy ste môj najobľúbenejší spevák v rámci slovenskej populárnej scény,” vysvetlil tento krok Adrián. No a Haberova reakcia opäť stála za všetky drobné.

Pozrieť si ju môžete vo videu vyššie, kde nájdete aj Adrianovo vystúpenie a netypický záver, kde ani vlastne ani neprišlo k hodnoteniu.