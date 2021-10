Dcéra zosnulého PAVLA DEMITRU (†36) je už takmer dospelá: FOTO Wau, akoby mu z oka vypadla!

Tragédia zasiahla doslova celý svet. No najhoršie momenty prežívali rodinní príslušníci zosnulých športovcov, ktorí leteli na palube lietadla Jakovlev Jak-42D. Medzi pozostalých príbuzných 44 obetí patrila, žiaľ, aj rodina Pavla Demitru. Legendárny hokejista po sebe zanechal manželku Majku a dve deti - staršieho Lucasa a mladšiu Zaru.

Zdroj: SITA

Z Lucasa je dnes 18-ročný futbalista Zdroj: Instagram L.D.

Obaja jeho potomkovia boli v čase leteckej tragédie maličkí. Demitrov syn mal 8 rokov, dcérka iba 6. Lucas však už v apríli dosiahol plnoletosť a vydal sa v športových šľapajach svojho otca. Namiesto hokeja ho to ale viac ťahalo k futbalu a vyzerá to tak, že má našliapnuté na naozaj slušnú kariéru. Lucas hrá za AS Trenčín vo Fortuna lige ako krídelník.

Zara má 16 rokov a pokojne by mohla skúsiť aj modeling. Zdroj: Facebook Z.D.

Športové sklony má podľa všetkého aj 16-ročná Zara, ktorá sa venovala atletike. Od tej však upustila a momentálne nie je známe, čomu okrem štúdia sa venuje. Z fotiek na sociálnej sieti je však nad slnko jasná jedna vec. Pokiaľ by chcela, pokojne by sa mohla uplatniť aj v modelingu. Je krásna ako jej mama Majka, no už na prvý pohľad je zjavné, že jej črty sú viac podobné zosnulému otcovi. Aha, aká je kočka!

Zdroj: Facebook Z.D.