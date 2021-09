Divákov Markízy ide TRAFIŤ ŠĽAK: TOTO sa nedá počúvať... Niekto ju už PREFACKAJTE!

BRATISLAVA - Šou Love Island sa na obrazovkách Markízy vysiela už vyše týždňa a strhla na seba obrovskú pozornosť. Sexi kočky a svalnatí fešáci si už stihli získať sympatie televíznych divákov, no ako to už býva, nie všetci sú im úplne po chuti. A Slovákov poriadne vytáča táto kočka!

Čokoládová kráska Aicha síce zastupuje Slovensko a pochádza z Vranova nad Topľou, no už na prvý pohľad vidno, že nie je "Slovenka ako repa". Jej otec totiž pochádza zo Senegalu a hoci rodina spoločne žije na Slovensku, korene tejto sexice siahajú do horúcej Afriky. 20-ročná Aicha, pravým menom Viktória, však vyrástla tu. Aj keď sa to mnohým veľmi nezdá.

Hoci je slovenčina jej rodnou rečou a hovorí ňou bezchybne, z nejakého dôvodu má potrebu napchať do každej druhej vety anglické výrazy. A divákom to už totálne píli uši. „Tá nevie normálne rozprávať po slovensky? To musí za každým slovenským slovom povedať slovo po anglicky?” všimla si diváčka Vanesa. „Kokos, to ma tak irituje... "Ja to nefeelujem", "Bola som z toho confused", aaaaa, normalne na tri facky,” odpísala jej Tina, no ďalší diváci tvrdia, že za toto by si zaslúžila faciek aj viac a ideálne čo najrýchlejšie.

Vyjadrovanie sa temperamentnej Aichy už diváci nemôžu vystáť Zdroj: TV Markíza

Fanúšikov šou najviac irituje fakt, že Aichine anglické slovíčka im nepripadajú tak, že by ich do viet zaraďovala prirodzene, no cítia v tom trápny afekt a urputnú snahu byť "cool". „Či to nie je pretvárka, keďže mi nepríde, že by nemala slovenský akcent, ako mávajú cudzinci, takže predpokladám, že slovenčina je jej rodný jazyk. Ja som žil v zahraničí viac ako 3 roky a takto som to tam nelúskal,” napísal Denis.

Zdroj: TV Markíza

„Mne nevadí, keď použije angličtinu, ale ruší ma, keď sa snaží angličtinu poslovenčiť. Nefeellujem? To čo je?!” vyhlásil ďalší komentujúci a ďalší sa pridali: „Neznášam toto dorábanie sa. To ako Bondra v minulosti: Bolí ma head, sorry, hlava. Lezie mi to na nervy. Príde mi to mega retardované... Že sa snaží vyzerať a rozprávať strašne cool. Ale skôr to má opačný efekt.” „Bože, takto keby sa so mnou baví, takú jej...” hromžia diváci na sociálnych sieťach pod videom, kde mladá kráska počas dvoch zostrihaných rozhovorov povie anglické slovo v každej vete.

Spomínané video si môžete pozrieť nižšie. Aj vás irituje tak extrémne ako televíznych divákov?