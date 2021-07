NOVÝ PÁR šoubiznisu: WAU! Prominentný synáčik zbalil seriálovú hviezdu

NEW YORK - Jon Bon Jovi (59) patrí medzi slávnych mužov, ktorí mali davy fanúšičiek. Slávny spevák má však už roky oči len pre svoju manželku Dorotheu, s ktorou má štyri deti. Do pozornosti sa v týchto dňoch dostal najmä ich 19-ročný syn Jake. Ten podľa všetkého tvorí pár s krásnou a talentovanou seriálovou hviezdičkou Millie Bobby Brown (17). Čo poviete, pristane im to spolu?