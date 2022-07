Z detskej hviezdy je už ŽENA: Pod šatami skrýva takéto TELO!

SARDÍNIA - Užívajú si! Millie Bobby Brown (18), známa najmä zo seriálu Stranger Things, momentálne trávi dovolenku so svojím frajerom. Spoločný čas si užívajú na slnečnej Sardínii, kde ich paparazzi odfotili, ako sa opaľujú na súkromnej jachte a vymieňajú si nežnosti.

Millie Bobby Brown, ktorá prednedávnom oslávila svoje 18. narodeniny, randí so synom slávneho speváka Jona Bon Joviho - Jakeom od minulého leta, kedy boli spolu videní v New Yorku.

Galéria fotiek (8) Zdroj: profimedia.sk

Zaľúbenci si aktuálne užívajú chvíle oddychu na lodi v Stredozemnom mori. Obaja si dali prestávku od nabitého programu a užívajú si prítomnosť toho druhého. Prominentná dvojica neušla pozornosti paparazzov. Tým sa podarilo zvečniť nielen ich vzájomne nežnosti, ale aj nafotiť krásku v štýlových bikinách.

Galéria fotiek (8) Millie Bobby Brown a Jake Bongiovi si užívajú spoločné chvíle.

Zdroj: profimedia.sk

Hrečka v minulosti randila s hráčom rugby Josephom Robinsonom. Rozišli sa v auguste 2020 po 8 mesiacoch randenia. Zdroje tvrdia, že náročné plány sťažovali páru tráviť čas spolu, pričom Millie musela pendlovať medzi Britániou - kde Joseph hral za tím Wigan Warriors rugby league - a USA, kde nakrúcala Stranger Things. Jeden zo zasvätených v tom čase pre The Sun povedal: „Obaja boli veľmi zaľúbení a radi to ukázali na sociálnych sieťach, no zdá sa, že veci im prekazila kariéra. Millie sa cez noc stala obrovskou hviezdou a Josephova rugbyová kariéra je skutočne na vzostupe, takže možno len nebol čas, aby mali romantiku."

Stranger Things katapultovalo Millie do veľkých vôd šoubiznisu. Seriál zaznamenal veľký úspech a vyhral množstvo ocenení, vrátane šiestich cien Emmy. Sympatická herečkav súčasnosti údajne rokuje s manažérmi Disney o spolupráci v Star Wars.