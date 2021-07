Česká speváčka má nezvyčajný vzťah: NEVERA povolená... Detaily otvoreného manželstva!

Iva Frühlingová má manžela Honzu a spája ich aj sedemročný syn. Spálne však majú oddelené a vo vzťahu si dávajú úplnú slobodu. Nedávno o tom napísala pieseň, českých novinárov však zaujímali aj detaily, ako to medzi manželmi vlastne funguje.

Zdroj: TV Prima

„Neverím tomu, že je niekto večne verný,” povedala pre Expres.z umelkyňa o dlhodobých vzťahoch. „Tak sme si povedali, že než by sme mali riešiť nejaké drámy a niekde sa schovávať s telefónom, aby ten druhý nevedel, aby z toho nebolo nejaké psycho, tak sme si proste povedali, že si to povieme, otvoríme si vzťah. A sme s tým v pohode obaja,” vyhlásila.

Ako dodala, s manželom sú spolu už 14. rok, ale obaja sú slobodomyseľní a potrebujú slobodu. Ani jeden z nich nechce nikomu patriť. „Staráme sa o dieťa, proste klasika, ale keď niekto niekam ide alebo má tú túžbu, niekoho pozná a chce, tak je to tak, že pozri, ja idem tam a proste dobre,” prezradila s tým, že o nevere by ani vlastne nehovorila, keďže si to s partnerom povedia a nemajú s tým problém.

Aktuálne sa mnohí ľudia priznávajú k polyamorii, najčastejšie žijú v trojici. Toto ale Ivu neláka. „Ja by som nechcela, aby tu s nami niekto žil, to zas nie, pretože to by bol zas niekto, kto je mi za zadkom a to ja nechcem,” povedala. Domov si môžu priviesť milenca či milenku, ale nie nastálo. „Áno, keď si to dohodneme. Ale nikto tu nespí, to by ma štvalo. Ja nechcem, aby ma tu niekto otravoval,” uviedla jednoznačne.

A vôbec sa nebojí toho, že by táto sloboda viedla k rozpadu ich vzťahu. Nemyslí si, že by sa mohli zamilovať do niekoho iného. „My vieme, ako to máme doma, že môžeme robiť čokoľvek a zároveň sme rodina a máme také to bezpečie toho vzťahu a zároveň môžeme... Ja si nemyslím, že by si niekto z nás povedal, že to bude s niekým lepšie, to nie je jednoduché nájsť niekoho takého,” vyhlásila presvedčene.

Samozrejme, ich malý syn o niečom nevie, ale niektorí členovia rodiny áno. „Neviem či to vie Honzova rodina, on s nimi asi tak nekecá, ale ja sa veľa rozprávam s mojou mamou, takže to vie,” prezradila speváčka. Jej mama síce jej spôsob života toleruje, ale občas ju upozorňuje, že by o ňom nemala verejne rozprávať tak otvorene.