Obrovský záujem o Ďurovčíkove Duchon's: Museli pripraviť špeciálnu verziu!

BRATISLAVA - Konečne je to tu! Nadšenci kultúry sa v poslednom období tešia uvoľneným opatreniam, vďaka ktorým si konečne môžu opäť vychutnať jedinečné hudobné či umelecké zážitky. Na scénu sa tak opäť vracia aj predstavenie Duchon's z dielne režiséra Jána Ďurovčíka. A záujem o jeho hudobnú šou je taký obrovský, že... To je paráda!

Karol Duchoň patrí medzi naše najväčšie hudobné legendy, čo je dôvodom prečo sa Ján Ďurovčík pred niekoľkými rokmi rozhodol vzdať tejto ikone a jeho hitom poctu prostredníctvom šou Duchon's, ktorá pravidelne vypredávala sály na Slovensku. Kvôli situácii okolo koronavírusu však kultúra pohasla, no a výnimkou nebolo ani toto hudobné predstavenie.

Zdroj: Jan Zemiar

Teraz sa však vracia, a to ešte vo väčšom štýle ako kedykoľvek predtým. Janov ansábel musel zapracovať na novej verzii predstavenia pre otvorené, resp. exteriérové priestory. „Neskutočne sa tešíme a vážime si, že po tom, čo sa uvoľnili opatrenia, sa nám ozvali starostovia obcí, ktorí si našu šou vyžiadali. Museli sme preto pripraviť jej špeciálnu verziu, keďže doteraz sme hrali v sálach. Je to úžasný pocit,” vysvetlil nám samotný Ďurovčík.

Zdroj: Archív The Duchon´s

Diváci si tak jedinečnú šou môžu už počas júla vychutnať pod holým nebom v Heľpe, Zemplínskej Šírave, v Rimavskej Sobote, na amfiteátri v Banskej Bystrici či dokonca na Trenčianskom hrade. A veruže sa majú na čo tešiť.

Lístky na predstavenie The Duchon's si môžete zakúpit TU »

Mám ťa rád, Čardáš dvoch sŕdc či v Dolinách. Aj tieto legendárne piesne predvedú na javisku umelci ako Patrik Vyskočil, Lukáš Pišta, Michal Candrák, Lenka Machciníková, Barbora Ďurovčíková či Radka Šutláková. Samozrejme, chýbať nebudú ani dynamické choreografie tanečníkov či humorné dialógy. No najmä - zaručené sú emócie a zimomriavky, pretože to, ako dokážu "ďurovčíkovci" interpretovať nesmrteľné hity slovenského velikána... To sa nedá opísať, musíte zažiť!

Zdroj: Archív The Duchon´s