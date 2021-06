Česká speváčka zaskočila verejnosť: Modré vlasy a šokujúce slová o intímnom živote!

Rozmohl se nám tady takový nešvar... Polyamoria začína byť v susednej Českej republike pomerne trendy. Ide o praktizovanie viacerých ľúbostných vzťahov naraz, pričom všetci zúčastnení to tolerujú. K netradičnému milostnému životu sa napríklad priznáva herečka Tereza Těžká, ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v dokumente V síti, či krásna modelka Daniela Zálešáková.

Najnovšie o sebe ako o vyznávačke polyamorie hovorí aj speváčka Iva Frühlingová. Tá to priznala vo svojej najnovšej skladbe a aj počas rozhovoru pre reláciu Top Star na stanici TV Prima. „Neverím, že niekto dokáže byť verný 20, 30, či 50 rokov. A aby sa nediali všetky tie drámy, že niekto niekomu tajne píše, schováva sa, vypína telefńn, tak sme si povedali, že budeme fungovať takto a vyhneme sa drámam,” povedala v rozhovore kráska. „Od chvíle, ako sme si to dovolili, tak sa nám do toho akosi nechce. Nuž, zakázané ovocie najviac chutí. Je to hrozne ťažké nájsť niekoho, kto bude zmýšľať podobne ako vy. Nie každý to doma môže navrhnúť,” dodala.

Iva je prekvapená, že verejnosť ju odsudzuje menej, než čakala. „Bála som sa toho, ale ľudia sa mi začali ozývať a zistila, som, že nie som v tom vôbec sama,” uzavrela s pobavením.

Iva Frühlingová svojim milostným životom mnohých zaskočila. Zdroj: TV Prima

Iva Frühlingová bola v minulosti vydatá sa speváka a hudobníka Richarda Krajča. Pred súdom stáli už po pol roku manželstva. V roku 2014 sa tajne vydala za priateľa Honzu, s ktorým má syna Adama.