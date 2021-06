Prvé ZÁBERY Gunthera z Priateľov po oznámení RAKOVINY: Pohľad, ktorý trhá srdce!

Na topkách sme vás už informovali, že James Michael Tyler, ktorý sa preslávil účinkovaním v seriáli Priatelia, zvádza boj s rakovinou. Nachádza sa v štvrtom štádiu rakoviny prostaty a rozšírila sa mu aj do kostí, takže nemôže chodiť.

Rakovina! Čašník Gunther zo seriálu Priatelia je v poslednom štádiu: Už nevie ani chodiť!

„Je to pokročilá fáza rakoviny, takže ma to pravdepodobne dostane," povedal vo svojom vyhlásení herec, ktorý podstupuje chemoterapiu. Medializáciou chce ľudí upriamiť na to, aké dôležité je dbať o svoje zdravie a aká dôležitá je včasná diagnostika. „Ďakujem za všetky vaše slová podpory a lásku. Veľa to pre mňa znamená,” pripísal k fotke seriálový Gunther.

Hercovi je veľkou oporou jeho druhá manželka Jennifer, ktorá je od neho o 20 rokov mladšia. Bulvárnym fotografom sa podarilo zvečniť ich na balkóne, kde ho s láskou držala za ruku.

