Krásna novina z paláca: Obrovský smútok vystriedala radosť… Princezná je tehotná!

"Obe rodiny majú z tejto noviny obrovskú radosť," píše sa vo vyhlásení paláca. Dieťa by sa malo narodiť na jeseň, uvádza AP.

Zdroj: TASR/Benjamin Wheeler/Royal Communications of Princess Beatrice and Edoardo Mapelli Mozzi via AP

Princezná Beatrice je najstaršou dcérou Princa Andrewa a je v poradí deviatou v nástupníctve na britský trón. Minulý rok v lete sa zosobášila so stavebným developerom Edoardom Mapellim. Pre obmedzenia spojené s koronavírusom mali iba skromný obrad. Vo februári tohto roku porodila syna aj jej sestra princezná Eugenie.

Zdroj: TASR/Peter Byrne/PA via AP, file

Kráľovná Alžbeta má spolu desať pravnúčat, tento rok očakáva narodenie ďalších dvoch. Okrem princeznej Beatrice čaká prírastok do rodiny aj princ Harry s manželkou Meghan. Ich dcéra by sa mala narodiť v lete.