Na hviezdne maniere si rozhodne nepotrpí: Ľudia nemohli uveriť, kde stretli britskú princeznú!

Princezná Beatrice (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Návštevníci letiska London Luton sa pred pár dňami nestačili čudovať tomu, koho videli pri nastupovaní do lietadla. Spoločne s nimi totiž v ekonomickej triede letela princezná Beatrice (35), ktorá v tej chvíli ani náhodou nepripomínala členku kráľovskej rodiny.

Vnučka Alžbety II. a dcéra čiernej ovce kráľovskej rodiny - princa Andrewa sa v pondelok objavila v Cannes na festivale Cannes Lions Festival, ktorý sa zameriava hlavne na aspekty marketingu a reklamy. Na jednom z podujatí, ktoré sa tu konalo, sa objavila aj princezná Beatrice, ktorá je viceprezidentkou pre partnerstvá a stratégie v softvérovej spoločnosti Afiniti.

Mnohých fanúšikov však poriadne prekvapil spôsob, akým sa do Cannes dostala. Princezná si totiž namiesto súkromných lietadiel zvolila obľúbenú britskú nízkonákladovú spoločnosť EasyJet a do Francúzska zamierila v ekonomickej triede spoločne s bežnými ľuďmi. Na letisku v London Luton ju zachytil jeden z cestujúcich a fotky zverejnil magazín Page Six.

Princezná Beatrice (Zdroj: SITA)