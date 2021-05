Najintímnejší záber slávnej herečky vháňa slzy do očí: FOTO syna po predčasnom pôrode!

Anna Faris

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Aj celebrity majú svoje trápenia! Hoci by sa mohlo zdať, že svet šoubiznisu je nablýskaný, dokonalý a slávne tváre trápi len to, čo si obliecť na červený koberec, nie je tomu tak. Aj oni sa často musia vyrovnať s krutými ranami osudu, či riešia problémy, ktoré sužujú mnohých bežných smrteľníkov. Svoje by o tom vedela hovoriť napríklad i herečka Anna Faris (44).